Fabrique une paire de pampille adaptée à ta colorimétrie! Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:30 – 12:30

Gratuit : non 40€ Tarifs40€ pour les adhérent·e·s45€ pour les non adhérent·e·s Formule duo d’ateliers (atelier colorimétrie + fabrication une paire de pampille adaptée à ta colorimétrie) :70€ pour les adhérent·e·s80€ pour les non adhérent·e·s Offre duo – viens avec un·e ami·e :70€ pour les adhérent·e·s80€ pour les non adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Au programme :• Découverte de l’argile polymère• Présentation du matériel et des différentes techniques• Conseils pour choisir les formes, couleurs et associations harmonieuses• Création de vos pampilles• Modelage et découpe des formes• Travail des textures, motifs et finitions• Cuisson et assemblage• Explication des étapes de cuisson• Ponçage et finitions• Montage des pampilles sur créoles ou apprêts en acier inoxydable Tout le matériel est fourni, notamment les créoles en acier inoxydable et une boisson est offerte pour agrémenter ce moment tout en convivialité.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie5/date:2027-06-12



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