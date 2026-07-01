Fabuleux !, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Fabuleux ! Dimanche 24 janvier 2027, 16h00 Salle Communale, Onex

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T16:00:00+01:00 – 2027-01-24T17:15:00+01:00

Fin : 2027-01-24T16:00:00+01:00 – 2027-01-24T17:15:00+01:00

Durant l’été 1857, le grand conteur Hans Christian Andersen s’invite pour plusieurs semaines chez Charles Dickens, dont il est un fervent admirateur. Une rencontre difficile pour le célèbre écrivain anglais, qui voit d’un mauvais oeil les extravagances de son hôte. Dans le salon bourgeois de la famille Dickens, la tension est palpable. Pourtant, le soir au coin du feu, le fils de Dickens, Henry, s’émerveille en écoutant les contes fabuleux de Hans qui prennent vie en ombres chinoises. Il se laisse porter par ces univers féeriques peuplés de personnages aux destins incroyables, un monde guidé par l’imagination, qui va aider le jeune Henry à trouver sa force intérieure et à grandir.

Écrit par François Descraques et mis en musique par le compositeur PV NOVA, Fabuleux ! est inspiré d’une histoire vraie. Un spectacle musical où, à travers les yeux du jeune garçon, on redécouvre en chansons les plus beaux contes de Hans Christian Andersen.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/fabuleux/feaf4972-fecf-4b64-9add-0eab93d46663/events/392423 »}]

Un spectacle musical où, à travers les yeux du jeune garçon, on redécouvre en chansons les plus beaux contes de Hans Christian Andersen.

DR