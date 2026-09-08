FÂCHEUSE TENDANCE Théâtre La Ruche Nantes
dimanche 22 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 15:00 – 16:30
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
« On aurait du dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? »C’est au travers des textes de Matin Brun de Franck Pavloff, de Rhinocéros de Ionesco, de Reconnaître le fascisme d’Umberto Eco ou encore d’Incendie de Wajdi Mouawad que l’Escouade Paprika se questionne sur le retour du fascisme dans nos sociétés occidentales.
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/novembre2026
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