Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe Musée Quesnel-Morinière Coutances
samedi 24 octobre 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Une fable interactive est une rencontre entre l’art visuel, la poésie et la harpe qui tourne autour de la figure de la harpie. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe
L’événement Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme
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