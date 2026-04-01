Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Coutances

Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Une fable interactive est une rencontre entre l’art visuel, la poésie et la harpe qui tourne autour de la figure de la harpie. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe

L’événement Facondes, une fable intéractive et poétique à la harpe Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme