Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante Mercredi 9 septembre, 15h30 Le 20 mille Loire-Atlantique

38 € (adhérents) / 43 € (non adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T15:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Et si vous preniez le temps de créer un objet unique, à la fois décoratif et utile au quotidien ?

Lors de cet atelier en petit groupe, je vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’une coupelle en argile autodurcissante. Vide-poches, coupelle à bijoux ou objet décoratif : chacun imagine sa création selon ses envies.

Vous apprendrez à modeler votre pièce, à travailler sa forme et à lui apporter votre touche personnelle grâce à différents outils de personnalisation : tampons lettres, motifs en relief…

Aucune expérience n’est nécessaire. Le petit nombre de participants me permet d’accompagner chacun individuellement tout au long de l’atelier afin que vous repartiez fier(e) de votre création

Après séchage, votre coupelle pourra être peinte et personnalisée lors d’un second atelier (le 23/09) pour lui donner encore plus de personnalité.

Tout le matériel est fourni

✨ Accompagnement personnalisé en petit groupe

Accessible aux débutants

Une véritable parenthèse créative pour ralentir et créer de ses mains

⏰ Durée : 2h (15h30-17h30)

Nantes (O Ptits Coins – 22 bd Jules Verne)

À partir de 6 ans

Tarifs

38€ pour les adhérent·e·s

43€ pour les non adhérent·e·s

Pack 2 ateliers possible modelage + peinture à 60€

️ Crée ta pièce de A à Z : Modelage & décoration d’une coupelle unique (atelier du 09 et du 23 septembre 2026)

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/faconne-ta-coupelle-atelier-de-modelage-en-argile-autodurcissante »}] [{« link »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/compose-ton-mini-vase-soliflore-atelier-creatif-adultes-enfants »}]

Partagez un joli moment créatif et créez une décoration unique entièrement personnalisée !