Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Vigy, Vigy

Facturation électronique : préparez-vous à 2027 Mercredi 27 mai, 10h00 Vigy Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Pour vous accompagner dans ces changements, la Chambre d’agriculture de la Moselle et la Direction Générale des Finances Publiques vous convient à une réunion d’information gratuite, au choix parmi 5 dates et 5 villes.

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D’ici 2027, toutes les exploitations agricoles devront se mettre en conformité avec l’article 91 issu de la loi de Finances 2024 en adoptant la facturation électronique. Facturation électronique

Chambre d’agriculture de la Moselle