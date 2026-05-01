Vigy

Forest Jam Festival

Terrain d’Aventures EEDF Avenue Charlemagne Vigy Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Au Forest Jam Festival, vous pourrez trouver un imaginaire immersif, des produits frais de qualité à déguster en famille ou entre amis au cours d’une soirée mémorable avec 7 groupes locaux et internationaux de qualité, dans des styles toujours variés (world, folk, reggae, rock, métal, électro, …) pour se terminer au calme autour du feu et dormir à proximité en toute sécurité au camping.Tout public

15 .

Terrain d’Aventures EEDF Avenue Charlemagne Vigy 57640 Moselle Grand Est forestjamfestival@eedf.fr

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English :

At the Forest Jam Festival, you’ll find an immersive imaginary world, fresh quality produce to enjoy with family and friends, and a memorable evening with 7 top local and international bands in a wide variety of styles (world, folk, reggae, rock, metal, electro, etc.), ending in peace and quiet around the fire, with a safe night’s sleep nearby at the campsite.

L’événement Forest Jam Festival Vigy a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ