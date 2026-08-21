Faculté des Sciences Jean Perrin, Faculté des Sciences Jean Perrin, Lens

Informations pratiques

Faculté des Sciences Jean Perrin Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Faculté des Sciences Jean Perrin Pas-de-Calais

Réservation obligatoire sur https://tourisme-lens.fr/billetterie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite des anciens grands bureaux – La faculté des Sciences Jean Perrin

Pénétrez dans l’un des plus prestigieux bâtiments du territoire ! Un monument historique remarquable considéré comme un fleuron de l’Art déco, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Explorez les Grands bureaux de la Société des Mines de Lens : un bâtiment unique abritant du mobilier d’artistes majeurs de l’Art déco tels que Daum ou Majorelle.

Du jardin à la française aux anciennes salles de bals, découvrez l’étage Prestige composé de salles aux luminaires impressionnants. Une véritable plongée dans les années 30, quand les sociétés des mines s’appuyaient sur l’Art déco pour afficher leur puissance.

RDV : Entrée du jardin public de Lens, Avenue Elie Reumaux

Durée : 1h30

Faculté des Sciences Jean Perrin Avenue Elie reumaux Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 https://tourisme-lens.fr/fiche/visite-des-anciens-grands-bureaux-la-faculte-des-sciences-jean-perrin/ Expression de l’autorité et du prestige de la Société des Mines de Lens, cet édifice témoigne des influences architecturales de l’entre-deux-guerres.

Mobilier Art déco du fumoir ©M. Brard

Façade principale et jardin à la française ©M. Brard

Entrée des grands bureaux vers 1950 ©coll. J.-M.Minot

Vitrail de l’escalier d’honneur ©M. Brard

Galerie de l’étage réservé à la direction ©M. Brard

Mobilier Art déco du fumoir ©M. Brard

Façade principale et jardin à la française ©M. Brard

Un lieu de travail

Après l’anéantissement de la Première Guerre mondiale, la Société des Mines de Lens attend d’avoir relevé ses infrastructures de production et les logements de ses ouvriers avant d’envisager la reconstruction de ses bureaux centraux. C’est dans ce bâtiment édifié entre 1928 et 1930 que sont régis, jusqu’à la fin de l’exploitation charbonnière en 1990, le travail dans les fosses, la transformation, le transport et la commercialisation du charbon ainsi que la vie quotidienne des mineurs et de leurs familles (logements, œuvres sociales…). Dans les années 1950, 1800 employés y travaillent.

Un lieu de pouvoir

Pour reconstruire ses grands bureaux, la Société des Mines de Lens (SML) fait appel à l’architecte Louis-Marie Cordonnier (1854-1940) ardent défenseur du régionalisme. Ses dimensions imposantes, son architecture inspirée de la renaissance flamande, ses prestigieux intérieurs Art déco et l’aménagement de ses jardins à la française, conçus par Achille Duchêne traduisent clairement la mise en scène d’un grand décor, destiné à exprimer la puissance retrouvée de la Compagnie.

Une reconversion symbolique

À la fermeture des mines, la création dans ces locaux de la Faculté des sciences Jean Perrin, rattachée à l’université d’Artois permet de sauvegarder l’édifice. Elle marque également la volonté du territoire de s’engager dans l’avenir. Siège de plusieurs laboratoires de pointe, le site est protégé au titre des monuments historiques et intégré au périmètre Bassin minier patrimoine mondial.

Visite des anciens grands bureaux – La faculté des Sciences Jean Perrin

©Lens Tourisme