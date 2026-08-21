Faïences et vitraux dans tous leurs éclats : une immersion artistique exceptionnelle dans l’église de Fontarède à Moncaut, Église Saint-Étienne de Fontarède, Moncaut

Informations pratiques

Faïences et vitraux dans tous leurs éclats : une immersion artistique exceptionnelle dans l’église de Fontarède à Moncaut Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Étienne de Fontarède Lot-et-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Fontarède, ancien site clunisien fondé dans la seconde moitié du XIe siècle, sera le cadre de deux expositions.

– la première présentera plus de 100 faïences de Laplume et de Moncaut. Issues de quatre manufactures ayant fonctionné entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, ces pièces du quotidien étaient principalement destinées à la cuisine et à la salle de bain. Elles témoignent du savoir-faire des faïenciers et des usages domestiques de leur époque.

– La seconde racontera le travail de création de Sylvie Ometz. Formée au centre international du vitrail de Chartres, elle est une artiste reconnue, primée par de nombreuses institutions et de nombreux salons. Ses oeuvres entrent aujourd’hui dans les églises et les maisons. Présente avec plusieurs de ses réalisations, elle expliquera ses sources d’inspiration ainsi que ses choix artistiques et techniques.

Église Saint-Étienne de Fontarède 743 Route de Fontarede, 47310 Moncaut, France Moncaut 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553971393 https://www.moncaut-albret.fr/d%C3%A9couvrir-moncaut/patrimoine-et-tourisme Église romane à une seule nef, sans transept, et à chevet plat, éclairée par d’étroites ouvertures formant meurtrières. Les voûtes du chœur ont été refaites sur croisées d’ogives. Sur la face nord se trouve une tour ronde accolée, servant de clocher. Le portail roman est en plein cintre mouluré avec bandeau sculpté de feuillages reposant sur des piliers carrés, et des colonnes rondes aux chapiteaux ornés d’oiseaux et d’animaux fantastiques. Dans le tympan est représenté le Christ bénissant.

Plus de 100 faïences de Laplume et de Moncaut seront présentées dans l’église de Fontarède, site clunisien de la seconde moitié du XIe siècle. Elles sont issues de quatre fabriques qui ont fonctionné…

© Mairie de Moncaut