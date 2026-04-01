Faire alliance avec la rivière Drôme Atelier Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Faire alliance avec la rivière Drôme Atelier Les yeux dans l’eau Festival international de rivière

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation Lieu communiqué à la réservation Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Atelier animé par Céline Poret, Sabine Rabourdin et Séverine Romanowski

Venez expérimenter une méthode originale de concertation avec les humain·es et les autres vivant·es.

.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation Lieu communiqué à la réservation Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop led by Céline Poret, Sabine Rabourdin and Séverine Romanowski

Come and try out an original method of dialogue with humans and other living things.

L’événement Faire alliance avec la rivière Drôme Atelier Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme