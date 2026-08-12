Informations pratiques

Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS Antipode Rennes Mardi 8 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales.

Dans le cadre du fil rouge de saison, Faire de vagues

Organisé par le CNRS, en partenariat avec l’Antipode et la Bibliothèque Antipode, dans le cadre des échappées inattendues

* Début de la conférence : 12h30

* Fin de la conférence : 13h15

* Antipode – Le Forum

* Placement libre assis-debout

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

**Faire des vagues** – Micro-conférence

Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales. Comment naissent les vagues ? Comment déferlent les foules d’un festival ? Comment faire naitre une vague de contestation sociale ? Trois scientifiques vous incitent à découvrir leurs recherches autour de la notion de vagues, de la physique à la politique, en passant par les sciences du numérique.

**La micro-conférence** : un rendez-vous, trois mini-conférences de 10 minutes, trois points de vue apportant des éclairages complémentaires sur une même thématique tout en croisant les regards de chercheurs et chercheuses issus de différents domaines. Ces 3 interventions de 10 minutes seront suivies d’un temps d’échanges avec le public.

**Programme et intervenant·es**

* Cyril Gadal, physicien – _La naissance des vagues_

Cyril Gadal est chercheur au CNRS, à l’Institut de physique de Rennes (CNRS / Université de Rennes)

* Julien Pettré, informaticien – _Under pressure, la foule au Hellfest_

Julien Pettré est chercheur à l’Inria, à l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (CNRS / Université de Rennes)

* Bleuwenn Lechaux, politiste – _Faire des vagues pour faire voir, le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis_

Bleuwenn Lechaux est enseignante-chercheure au laboratoire Arènes (CNRS / Université de Rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T13:30:00.000+01:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/faire-des-vagues-micro-conference-avec-les-echappees-inattendues-du-cnrs

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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