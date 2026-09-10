Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS, Antipode, Rennes
mardi 8 décembre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS Mardi 8 décembre, 12h30 Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T12:30:00+01:00 – 2026-12-08T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-08T12:30:00+01:00 – 2026-12-08T13:30:00+01:00
Dans le cadre du fil rouge de saison, Faire de vagues
Organisé par le CNRS, en partenariat avec l’Antipode et la Bibliothèque Antipode, dans le cadre des échappées inattendues
Début de la conférence : 12h30
Fin de la conférence : 13h15
Antipode – Le Forum
Placement libre assis-debout
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Faire des vagues – Micro-conférence
Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales. Comment naissent les vagues ? Comment déferlent les foules d’un festival ? Comment faire naitre une vague de contestation sociale ? Trois scientifiques vous incitent à découvrir leurs recherches autour de la notion de vagues, de la physique à la politique, en passant par les sciences du numérique.
La micro-conférence : un rendez-vous, trois mini-conférences de 10 minutes, trois points de vue apportant des éclairages complémentaires sur une même thématique tout en croisant les regards de chercheurs et chercheuses issus de différents domaines. Ces 3 interventions de 10 minutes seront suivies d’un temps d’échanges avec le public.
Programme et intervenant·es
- Cyril Gadal, physicien – La naissance des vagues
Cyril Gadal est chercheur au CNRS, à l’Institut de physique de Rennes (CNRS / Université de Rennes)
- Julien Pettré, informaticien – Under pressure, la foule au Hellfest
Julien Pettré est chercheur à l’Inria, à l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (CNRS / Université de Rennes)
- Bleuwenn Lechaux, politiste – Faire des vagues pour faire voir, le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis
Bleuwenn Lechaux est enseignante-chercheure au laboratoire Arènes (CNRS / Université de Rennes)
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/faire-des-vagues-micro-conference-avec-les-echappees-inattendues-du-cnrs »}]
Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales. conférence science
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