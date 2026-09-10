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Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS, Antipode, Rennes

mardi 8 décembre 2026 · Antipode · Rennes

Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS, Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
Antipode
Adresse
75 avenue Jules Maniez
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Faire des vagues : Micro-conférence avec les échappées inattendues du CNRS Mardi 8 décembre, 12h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T12:30:00+01:00 – 2026-12-08T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-08T12:30:00+01:00 – 2026-12-08T13:30:00+01:00

Dans le cadre du fil rouge de saison, Faire de vagues
Organisé par le CNRS, en partenariat avec l’Antipode et la Bibliothèque Antipode, dans le cadre des échappées inattendues

  • Début de la conférence : 12h30

  • Fin de la conférence : 13h15

  • Antipode – Le Forum

  • Placement libre assis-debout

  • Entrée libre dans la limite des places disponibles

Faire des vagues – Micro-conférence
Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales. Comment naissent les vagues ? Comment déferlent les foules d’un festival ? Comment faire naitre une vague de contestation sociale ? Trois scientifiques vous incitent à découvrir leurs recherches autour de la notion de vagues, de la physique à la politique, en passant par les sciences du numérique.
La micro-conférence : un rendez-vous, trois mini-conférences de 10 minutes, trois points de vue apportant des éclairages complémentaires sur une même thématique tout en croisant les regards de chercheurs et chercheuses issus de différents domaines. Ces 3 interventions de 10 minutes seront suivies d’un temps d’échanges avec le public.

Programme et intervenant·es

  • Cyril Gadal, physicien – La naissance des vagues

Cyril Gadal est chercheur au CNRS, à l’Institut de physique de Rennes (CNRS / Université de Rennes)

  • Julien Pettré, informaticien – Under pressure, la foule au Hellfest

Julien Pettré est chercheur à l’Inria, à l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (CNRS / Université de Rennes)

  • Bleuwenn Lechaux, politiste – Faire des vagues pour faire voir, le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis

Bleuwenn Lechaux est enseignante-chercheure au laboratoire Arènes (CNRS / Université de Rennes)

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/faire-des-vagues-micro-conference-avec-les-echappees-inattendues-du-cnrs »}]
Les Échappées Inattendues du CNRS tirent le fil rouge de l’Antipode, Faire des vagues, dans une micro-conférence dédiée aux vagues, aux mouvements de foule et aux luttes sociales. conférence science

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