Faire du Théâtre en amateur avec La Tribouille Salle de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarifs en fonction des ressources de 350€ à 450€ selon le quotient familialCarte blanche et chèques vacances (ANCV) possibles Adulte, Senior

La Tribouille, depuis sa création, accompagne les projets de créations théâtrales en amateur.Elle propose aux comédiens amateurs adultes, de créer un spectacle sous la direction d un metteur en scène professionnel.Le festival Théâtre en amateur, organisé par la Tribouille au mois de juin est l’occasion de présenter au public le travail mené tout au long de la saison. Les spectacles créés sont joués au moins 2 ou 3 fois.Chaque séance a pour but, de puiser dans l’imaginaire de chacun et de favoriser la créativité, de donner les bases indispensables à la construction du personnage, mais aussi de permettre la création d’un spectacle et sa présentation au public. Les séances abordent notamment les improvisations, la prise de conscience de l’espace scénique, le travail de la gestuelle, l’articulation, la mémorisation et la découverte de textes, la maîtrise des émotions, ainsi que l’exploration vocale, corporelle et rythmique.

Salle de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

07 69 37 21 29



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