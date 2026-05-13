Faire éclore, de Julie Maquet, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Faire éclore, de Julie Maquet Samedi 23 mai, 17h00 Atelier Henry Simon – Les Rimajures Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez l’exposition Faire éclore de l’artiste plasticenne, Julie Maquet et profitez de visites flash au fil de la soirée. Exposition réalisée en partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire.

Atelier Henry Simon – Les Rimajures 75 boulevard Georges Pompidou 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 02 51 60 73 25 https://atelierhenrysimon.fr/ https://www.facebook.com/VilledeSaintGillesCroixdeVie/?locale=fr_FR Visite de l’ancien atelier du peintre, céramiste et décorateur vendéen Henry Simon pour plonger dans son univers artistique.

Visitez la bourrine, cette construction typique du marais abritait l’atelier d’Henry Simon. Elle permet aujourd’hui de découvrir les grandes périodes thématiques et stylistiques qui caractérisent son œuvre, et la reconstitution de son atelier.

L’exposition permanente continue dans le centre de ressources dédié aux beaux-arts. Il offre un espace de consultation et de lecture, ainsi que la découverte d’un film retraçant la vie et l’œuvre d’Henry Simon.

Le jardin permet d’en apprendre plus sur les décors produits par Henry Simon (grès émaillé, fresque…). Profitez de l’ombre du pommier pour un temps de pause.

La programmation annuelle du site s’articule autour de deux expositions : une résidence d’artiste suivie d’une exposition, puis une exposition thématique dédiée aux œuvres d’Henry Simon. Tout au long de l’année sont programmées des visites guidées, rencontres, ateliers artistiques, conférences et spectacles pour toute la famille. Du 4 avril au 31 mai et du 20 juin au 29 novembre 2026 Avril à juin et septembre à novembre : mercredi au dimanche 14h30-18h30. Fermeture le 1er mai Juillet et août : mardi au vendredi 10h30-12h30 et 15h-19h , samedi et dimanche 14h30-19h Tarifs visite libre : Plein tarif : 5 euros Tarif réduit : 4 euros Gratuit le premier dimanche du mois (hors juillet et août), Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine

Découvrez l’**exposition** _**Faire éclore**_ **de l’artiste plasticenne, Julie Maquet** et profitez de visites flash au fil de la soirée. Exposition réalisée en partenariat avec le **Fonds régional…

© Envol, Julie Maquet, Adagp, Paris 2026/ Ville de Saint Gilles Croix de Vie