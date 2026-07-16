Informations pratiques

Lucé

FAIRE HACKER

8 Rue de la Taye Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 02:00:00

Date(s) :

2026-09-19

FAIRE HACKER, c’est le grand laboratoire des pratiques artisanales, artistiques, Maker et Do It Yourself. Une journée entière dédiée à la découverte, à l’expérimentation et au partage, rythmée par des initiations techniques, des créations collectives, des démonstrations et, une grande fête.

Imaginez des activités qui se déroulent simultanément dans tous les espaces du lieu une session de sérigraphie pour repartir avec un textile personnalisé, une initiation à l’impression 3D, une expérience de radioamateur permettant d’établir des contacts à travers le monde, une performance autour de la lutherie électronique, etc. Puis vient le temps d’une pause au stand de crêpes avant de repartir assister à une présentation sur la fabrication de clavecins ou de contribuer à une fresque collective. FAIRE HACKER s’adresse à toutes et tous aux petits comme aux grands, aux curieux qui débutent comme aux bricoleurs les plus aguerris, aux habitués de Betamachine comme à celles et ceux qui pousseront la porte pour la première fois. .

8 Rue de la Taye Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 52 10 67 86 info@betamachine.fr

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English :

FAIRE HACKER is a vast laboratory for craft, art, Maker, and Do-It-Yourself practices. A whole day dedicated to discovery, experimentation, and sharing—featuring technical workshops, collaborative projects, demonstrations, and a big celebration.

L’événement FAIRE HACKER Lucé a été mis à jour le 2026-07-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES