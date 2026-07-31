Informations pratiques

Lucé

Forum des Associations de Lucé

104 Rue de la République Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Que vous soyez sportif, artiste, bénévole, passionné de culture ou simplement curieux, les associations présentes vous accueilleront sur leurs stands pour vous présenter leurs activités, répondre à vos questions et vous accompagner dans le choix de vos loisirs pour la nouvelle saison.

Sports, danse, musique, solidarité, loisirs créatifs… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Que vous souhaitiez pratiquer une activité, vous engager comme bénévole ou simplement découvrir la richesse du tissu associatif lucéen, ce forum est fait pour vous. .

104 Rue de la République Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Whether you’re an athlete, an artist, a volunteer, a culture enthusiast, or simply curious, the participating organizations will welcome you at their booths to introduce you to their activities, answer your questions, and help you choose your leisure activities for the new season.

L’événement Forum des Associations de Lucé Lucé a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES