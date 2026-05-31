Faites de la musique !, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey

Faites de la musique ! Dimanche 21 juin, 10h00, 14h00 Musée des instruments à vent Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Faites de la musique !

Enfants de 0 à 6 ans

Gratuit, en accès libre

Écouter, mimer, danser et créer votre musique ! À l’occasion de la Fête de la Musique, le MIV consacrera sa journée et ses espaces aux tout-petits (0-6 ans). De nombreuses activités autour de la musique seront proposées (expériences, jeux, explorations sensorielles) en lien avec les œuvres et les instruments du musée. Une découverte inédite à vivre en famille !

Musée des instruments à vent 2 Rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey, France La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 33232362880 https://www.lemiv.fr https://www.facebook.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/ [{« link »: « https://www.lemiv.fr/fr/ »}] Situé dans la campagne normande, le musée des instruments à vent conserve et valorise l’histoire sociale, artistique et économique du bassin couturiot, connu comme le “berceau des instruments à vent” depuis le XVIIe siècle.

Les collections, composées de plus de 300 instruments, d’outils, de machines et de documents d’archives, témoignent de la richesse de la tradition manufacturière au travers des siècles. Parkings gratuits à proximité ; un arrêt de bus devant le musée ; musée en plain-pied

Faites de la musique !

©MIV