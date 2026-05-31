Jeux : objectif, souvenirs d’ateliers !, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey

Jeux : objectif, souvenirs d’ateliers ! 19 et 20 septembre Musée des instruments à vent Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez en famille au cœur de la facture instrumentale ! Au travers de jeux d’exploration pleins de surprises, le Musée des instruments à vent vous invite à découvrir le patrimoine couturiot comme vous ne l’avez jamais vu. De multiples activités en accès libre, conçues à partir de photographies d’époque et de documents d’archives, permettront aux plus petits comme aux plus grands d’explorer l’histoire de ces ateliers de fabrication d’instruments.

Musée des instruments à vent 2 Rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey, France La Couture-Boussey 27750 2, rue d’Ivry Eure Normandie 33232362880 https://www.lemiv.fr https://www.facebook.com/MuseeMiv/;https://twitter.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/ Situé dans la campagne normande, le musée des instruments à vent conserve et valorise l’histoire sociale, artistique et économique du bassin couturiot, connu comme le “berceau des instruments à vent” depuis le XVIIe siècle.

Les collections, composées de plus de 300 instruments, d’outils, de machines et de documents d’archives, témoignent de la richesse de la tradition manufacturière au travers des siècles. Parkings gratuits à proximité ; un arrêt de bus devant le musée ; musée en plain-pied

Plongez en famille au cœur de la facture instrumentale ! Au travers de jeux d’exploration pleins de surprises, le Musée des instruments à vent vous invite à découvrir le patrimoine couturiot comme ne…

©MIV