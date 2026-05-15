Faites de la musique Sérignac-sur-Garonne Place de l’église Sérignac-sur-Garonne

Sérignac-sur-Garonne

Faites de la musique Sérignac-sur-Garonne

Place de l’église Hall associatif (si mauvais temps) Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous pour une soirée festive et conviviale organisée par Sérignac Animations, au cœur du village!

Buvette sur place. Repas (sur réservation) Bruschetta Moules ou saucisses frites Tarte aux pommes.

Animation musicale avec La Boîte aux Chansons et le groupe Morissette.

Rendez-vous pour une soirée festive et conviviale organisée par Sérignac Animations !

Musique live, ambiance chaleureuse, bonne humeur et partage seront au rendez-vous au cœur du village.

Buvette sur place.

Repas (uniquement sur réservation) Bruschetta Moules ou saucisses frites Tarte aux pommes.

Animation musicale avec La Boîte aux Chansons en 1ère partie et le groupe Morissette en 2ème partie.

Venez nombreux en famille ou entre amis pour célébrer ensemble la musique et le début de l’été 2026 !

Début des festivités à partir de 19h30. .

Place de l’église Hall associatif (si mauvais temps) Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 89 36 serignacanimations47310@gmail.com

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English : Faites de la musique Sérignac-sur-Garonne

Join us for a festive and convivial evening organized by Sérignac Animations, in the heart of the village!

Refreshments on site. Meals (on reservation) Bruschetta Mussels or sausages French fries Apple pie.

Musical entertainment with La Boîte aux Chansons and the Morissette group.

L’événement Faites de la musique Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Destination Agen