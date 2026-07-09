Informations pratiques

Wingles

Faites de l’eau

Rue du Clair Wingles Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

1ère édition du salon agricole autour de l’eaude la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.

Au programme

Rencontres avec les agriculteurs Découverte de leurs pratiques et leurs engagements pour une agriculture durable.

Table ronde et conférences Échanges sur les enjeux climatiques, la protection de l’eau et les innovations agricoles.

Ateliers et démonstrations Immersion dans les méthodes respectueuses de l’environnement.

Un marché des produits régionaux. .

Rue du Clair Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 07 90

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English :

1st edition of the water-themed agricultural fair organized by the Lens-Liévin Metropolitan Community.

L’événement Faites de l’eau Wingles a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin