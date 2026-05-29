Faites du sport hall des sports Val-des-Marais
Faites du sport hall des sports Val-des-Marais dimanche 4 octobre 2026.
Val-des-Marais
Faites du sport
hall des sports COLIGNY Val-des-Marais Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Événement sportif et festif gratuit.
Venez découvrir ou/et participer à une série d’activités physiques suivie d’une soirée festive.
**Activités sportives proposées **
Zumba, Renforcement musculaire, Country, Majorettes.
Buvette et restauration rapide sur place. .
hall des sports COLIGNY Val-des-Marais 51130 Marne Grand Est alvdm@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faites du sport
L’événement Faites du sport Val-des-Marais a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne