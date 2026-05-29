Faites du sport hall des sports Val-des-Marais

Val-des-Marais

Faites du sport

hall des sports COLIGNY Val-des-Marais Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Événement sportif et festif gratuit.

Venez découvrir ou/et participer à une série d’activités physiques suivie d’une soirée festive.

**Activités sportives proposées **

Zumba, Renforcement musculaire, Country, Majorettes.

Buvette et restauration rapide sur place. .

hall des sports COLIGNY Val-des-Marais 51130 Marne Grand Est alvdm@sfr.fr

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English : Faites du sport

L’événement Faites du sport Val-des-Marais a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne