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Faites du sport hall des sports Val-des-Marais

Faites du sport hall des sports Val-des-Marais dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : hall des sports

Adresse : COLIGNY

Ville : 51130 Val-des-Marais

Département : Marne

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Val-des-Marais

Faites du sport

hall des sports COLIGNY Val-des-Marais Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Événement sportif et festif gratuit.
Venez découvrir ou/et participer à une série d’activités physiques suivie d’une soirée festive.

**Activités sportives proposées **
Zumba, Renforcement musculaire, Country, Majorettes.

Buvette et restauration rapide sur place.   .

hall des sports COLIGNY Val-des-Marais 51130 Marne Grand Est   alvdm@sfr.fr

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English : Faites du sport

L’événement Faites du sport Val-des-Marais a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne