Fougères

Faites du vélo avec ARHES

114 Boulevard Michel Cointat Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

L’atelier Cycles d’ARHES ACTIV’S organise une vente de vélos et de pièces détachées d’occasion ouverte à tous. Cette opération met en lumière le travail réalisé par les salariés en parcours d’insertion, qui remettent en état et sécurisent des vélos destinés à être réemployés. Les visiteurs pourront découvrir une large sélection de modèles adaptés à tous les âges, échanger avec l’équipe sur les techniques de réparation et bénéficier de conseils ou de diagnostics pour leurs propres vélos. L’événement sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur les vélos électriques proposés à la location et sur les actions menées par cet atelier solidaire en faveur du réemploi et de la mobilité durable. .

114 Boulevard Michel Cointat Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 46 20

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English :

L’événement Faites du vélo avec ARHES Fougères a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUGERES