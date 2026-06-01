Rencontre autour du polar Fougères
Rencontre autour du polar Fougères vendredi 26 juin 2026.
Fougères
Rencontre autour du polar
2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre de la sortie de Rennes Noir , la médiathèque accueille Loïc Desroches, libraire et directeur d’ouvrage de ce recueil, en partenariat avec la librairie Mary pour une table ronde autour du polar en présence des autrices Isabelle Amonou et Nathalie Burel. .
2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90
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English :
L’événement Rencontre autour du polar Fougères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUGERES
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