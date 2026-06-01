Fougères

Rencontre autour du polar

2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre de la sortie de Rennes Noir , la médiathèque accueille Loïc Desroches, libraire et directeur d’ouvrage de ce recueil, en partenariat avec la librairie Mary pour une table ronde autour du polar en présence des autrices Isabelle Amonou et Nathalie Burel. .

2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre autour du polar Fougères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUGERES