Faites le plein de couleurs à la Fête du Printemps Parc de la Linière Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 18:30

Gratuit : non participation libre Les deux courses se font sur inscription, avant le 5 juin.>> course enfants>> course adultes Adulte, En famille, Tout public, Etudiant, Jeune Public

COLORE TA VIE, COLORE TA VILLE Colore ta vie, colore ta ville. Venez célébrer, en famille, l’arrivée des beaux jours à la fête du printemps ! Place au sport, aux couleurs et aux animations conviviales.Amis sportifs, à l’occasion de la Color run, évènement phare de la journée, parez-vous de vos plus beaux habits blancs, et finissez tout de couleurs vêtu à la Halle de la Linière.Les recettes sont entièrement reversées à l’association Hissez O Malo.Les deux courses se font sur inscription, avant le 5 juin.>> course enfants>> course adultes • 15h – Courses enfants organisées par l’association des parents d’élèves de l’école de la Forêt3 parcours de 500m (niveau maternelles), 850 m (niveau CP/CE1/CE2) et 1,2 km (niveau CM1/CM2). Départ et arrivée Halle de la Linière.Rendez-vous pour l’échauffement à 14h30 devant la Halle, départ de la course à 15h !N’oubliez pas : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. • 16h – course adultes avec l’association Courir à SautronDépart Halle de la Linière – à partir de 12 ans. Échauffement en musique puis parcours sur 7 km à travers les lieux emblématiques de la ville, la vallée du Cens et la Chapelle de Bongarant. • « Colore ta rue »Laissez libre cours à votre créativité sur le parking de la Linière avec des craies mises à votre disposition. • Village de la courseAu cœur du village, sous la Halle, vous retrouverez des animations autour du développement durable avec L’école Buissonnière : traces et présences animales à découvrir pour aimer et protéger la biodiversité.La fanfare « Shot Brass Tower » (jazz -Nouvelle-Orléans) mettra de l’ambiance et donnera de l’énergie à tous, petits et grands. Des jeux en bois seront à disposition et un coin restauration (crêpes et boissons) est prévu tout l’après-midi pour vous récompenser de vos efforts.

Parc de la Linière Sautron 44880

02 51 77 86 86 http://www.sautron.fr/ mairie@sautron.fr



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