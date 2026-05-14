Fête de la musique, Sautron en rythme le vendredi 19 juin Halle de la Linière Sautron
Fête de la musique, Sautron en rythme le vendredi 19 juin Halle de la Linière Sautron vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 17:00 –
Gratuit : oui Accès libre Tout public, Jeune Public, En famille, Adulte, Personne en situation de handicap, Senior
Depuis plus de 40 ans, la fête de la musique annonce le début de l’été. L’occasion pour la Ville de transformer la Halle de la Linière en un lieu de découverte musicale et d’ouvrir sa scène aux musiciens amateurs et aux associations pour proposer aux Sautronnais un moment de fête.
Halle de la Linière Sautron 44880
https://sautron.fr/en/rb/315564/les-marches-2 0251778686 http://www.sautron.fr
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