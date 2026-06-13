Animations du 14 juillet avec bal populaire à Sautron Espace Phelippes Beaulieux Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-14 18:00 –

Gratuit : oui Accès libre Adulte, En famille, Senior, Tout public

La Ville de Sautron propose une grande fête familiale pour le 14 juillet 2026, avec une soirée de musique à danser et à écouter avec le Bal Floc’h, un bal guinguette à ciel ouvert et des musiques du monde pour toutes générations. Animations familiales toute la soirée : manège « le Carrousel marin » qui embarque ses passagers dans une aventure hors du commun, jonglerie burlesque avec Ari Dorion et jeux en bois. Mardi 14 juillet 2026 à partir de 18h, bal 21h-00h autour de l’Espace Phelippes-Beaulieux. Petite restauration sur place.

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

http://www.sautron.fr



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