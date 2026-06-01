Fête de la musique, Sautron en rythme le vendredi 19 juin, Halle de la Linière, Sautron

Fête de la musique, Sautron en rythme le vendredi 19 juin Vendredi 19 juin, 17h00 Halle de la Linière Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Depuis plus de 40 ans, la fête de la musique annonce le début de l’été. L’occasion pour la Ville de transformer la Halle de la Linière en un lieu de découverte musicale et d’ouvrir sa scène aux musiciens amateurs et aux associations pour proposer aux Sautronnais un moment de fête.

Halle de la Linière Place François Baudry, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251778686 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]

D’humeur festive, la Ville de Sautron et les associations musicales Sautronnaises et tous les musiciens proposent différentes animations pour fêter le début de l’été. Rendez-vous Halle de la Linière !

Ville de Sautron