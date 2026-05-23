Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:00 –

Gratuit : oui Accès libre et gratuit sans résevation, accès libre et gratuit Tout public, Adulte, En famille, Senior, Personne en situation de handicap

Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent une nouvelle fois pour proposer aux spectateurs et spectatrices la retransmission de l’opéra comique Robinson Crusoé, de Jacques OFFENBACH, le 18 juin en direct de l’Opéra de Rennes.Angers Nantes Opéra souhaite faire d’Opéra sur Écrans un rendez-vous attendu et une véritable fête de l’opéra pour tous les habitants de l’ensemble des Pays de la Loire.Cet opéra sera retransmis gratuitement à Nantes et Angers, ainsi que dans de nombreuses communes des Pays de la Loire, sur des écrans en plein air, dans des cinémas, des théâtres ou des maisons de quartier et sur les chaînes de télévision locales.À Sautron, la retransmission de ce grand rendez-vous lyrique et populaire aura lieu à l’Espace Phelippes-Beaulieux, à 20h. Robinson Crusoé, chef-d’œuvre de Jacques OFFENBACH Opéra en français, surtitré en français. Durée : 2h35, avec entracteCoproduction : Théâtre des Champs-Élysées / Angers Nantes Opéra / Opéra de RennesEn collaboration avec le Palazzetto Bru ZaneQuand il passe de l’opérette à l’opéra-comique, Jacques OFFENBACH ne perd rien de sa fantaisie. Son Robinson Crusoé nous invite à rire de tout et à savourer les facéties vocales et musicales mais aussi l’élégance du « petit Mozart des Champs-Élysées ».

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

http://www.sautron.fr



Afficher la carte du lieu Espace Phelippes Beaulieux et trouvez le meilleur itinéraire

