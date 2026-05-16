Concert de l’ensemble Variabilis Eglise St-Jacques/St-Philippe – Sautron Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 21:00 –

Gratuit : non Tarifs : 15 € (+ de 18 ans), 6 € 12-18 ans, 5 € 4-12 ans. Paiement chèque ou espèces.Réservation auprès du service culture au 02.51.77.88.48 En famille, Tout public

Pour sa 5ème saison et sous la baguette de son chef, Jean-Sébastien SCOTTON, l’ensemble vocal et instrumental Variabilis, vous invite à écouter cent ans de musique, de VERDI à MORRICONE, de l’Italie à la Russie.Des pièces pour chœur, orchestre et solistes alterneront avec des œuvres pour chœur ou orchestre seul. De la prière à la danse, c’est un programme de musique fervente et rythmée qui vous fera traverser l’Europe et le siècle dernier.Programme musical :• Giuseppe Verdi : Stabat Mater• Claude Debussy : Danse sacrée et profane• Maurice Ravel : Daphnis et Chloé• Alexandre Borodine : Danses polovtsiennes –• Sergueï Rachmaninov : Vêpres : Bogoroditsedevo• Franz Biebl : Ave maria• Richard Strauss : September (issu des 4 derniers lieder)• Gustav Mahler : 4ème mouvement de la 2ème symphonie dit Ulricht• Ennio Morricone : Il était une fois dans l’ouest – chœur, orchestre et soprano solo• John Williams : Hymn to the Fallen (Il faut sauver le soldat Ryan) – chœur et orchestre

Eglise St-Jacques/St-Philippe – Sautron Sautron 44880

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