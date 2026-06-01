Opéra sur Écrans « Robinson Crusoé » le 18 juin, Espace Phelippes Beaulieux, Sautron
Opéra sur Écrans « Robinson Crusoé » le 18 juin, Espace Phelippes Beaulieux, Sautron jeudi 18 juin 2026.
Opéra sur Écrans « Robinson Crusoé » le 18 juin Jeudi 18 juin, 20h00 Espace Phelippes Beaulieux Loire-Atlantique
Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent une nouvelle fois pour proposer aux spectateurs et spectatrices la retransmission de l’opéra comique Robinson Crusoé, de Jacques OFFENBACH, le 18 juin en direct de l’Opéra de Rennes.
Angers Nantes Opéra souhaite faire d’Opéra sur Écrans un rendez-vous attendu et une véritable fête de l’opéra pour tous les habitants de l’ensemble des Pays de la Loire.
Cet opéra sera retransmis gratuitement à Nantes et Angers, ainsi que dans de nombreuses communes des Pays de la Loire, sur des écrans en plein air, dans des cinémas, des théâtres ou des maisons de quartier et sur les chaînes de télévision locales.
À Sautron, la retransmission de ce grand rendez-vous lyrique et populaire aura lieu à l’Espace Phelippes-Beaulieux, à 20h.
- Robinson Crusoé, chef-d’œuvre de Jacques OFFENBACH
Opéra en français, surtitré en français. Durée : 2h35, avec entracte
Coproduction : Théâtre des Champs-Élysées / Angers Nantes Opéra / Opéra de Rennes
En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane
Quand il passe de l’opérette à l’opéra-comique, Jacques OFFENBACH ne perd rien de sa fantaisie. Son Robinson Crusoé nous invite à rire de tout et à savourer les facéties vocales et musicales mais aussi l’élégance du « petit Mozart des Champs-Élysées ».
Espace Phelippes Beaulieux 21 Rue de la Forêt, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]
Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent pour proposer la retransmission de l’opéra comique Robinson Crusoé, le 18 juin. À Sautron, elle aura lieu à l’Espace Phelippes-Beaulieux, à 20h.
© Makiko Furuichi pour Angers Nantes Opéra
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