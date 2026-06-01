Conférence « Comprendre et agir, et si on parlait de la santé mentale de nos ados ! », Espace Jeunes, Sautron

Conférence « Comprendre et agir, et si on parlait de la santé mentale de nos ados ! » Vendredi 12 juin, 19h30 Espace Jeunes Loire-Atlantique

Accès libre, ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

ET SI ON PARLAIT DE LA SANTÉ MENTALE DE NOS ADOS

Parce qu’être parent soulève 1000 questions, la Ville de Sautron propose une conférence sur la santé mentale des jeunes, pour libérer la parole des adolescents et renforcer le dialogue avec leurs familles. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action en faveur du bien-être mental, mené plus largement en direction des ados, mais aussi des parents et des seniors.

Longtemps tabou, le sujet de la santé mentale des jeunes est pourtant essentiel. Les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel. Cependant, selon les dernières données*, un nombre croissant d’entre eux souffrent de troubles anxieux, de dépression ou de pensées suicidaires.

Cette conférence « Comprendre et agir, et si on parlait de la santé mentale de nos ados ! » aborde, dans une ambiance décontractée, ce qu’est le mal être de nos ados, comment repérer les signaux d’alerte et quelles conduites adopter quand on est parent. Elle sera animée par Cécile PÉNOT, médiatrice et thérapeute familiale.

* étude de la Drees et de Santé publique France

Tout public, entrée libre (durée 1h30).

Espace Jeunes 1 Rue de la Ferme, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]

La Ville de Sautron propose une conférence sur la santé mentale des jeunes, pour libérer la parole des adolescents et renforcer le dialogue avec leurs familles. Tout public, entrée libre. conférence grand public santémentale

Ville de Sautron