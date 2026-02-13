Fake News le grand jeu, Espace Mayenne, Laval

Fake News le grand jeu Mercredi 11 mars, 18h30 Espace Mayenne Mayenne

À l’heure où l’information circule plus vite que jamais, où les fake news se propagent à toute vitesse sur les réseaux sociaux et où l’intelligence artificielle brouille encore davantage la frontière entre le vrai et le faux, savoir décrypter l’information est devenu un enjeu citoyen majeur.

Dans le cadre du West Data Festival, le plus grand événement de l’Ouest dédié à l’intelligence artificielle et à la gestion des données, le mercredi 11 mars, venez vivre une expérience unique pour déjouer les fake news et développer votre esprit critique ! Une soirée ouverte à toutes et tous, pour nous inviter à prendre du recul sur l’information et à affûter notre esprit critique, dans un format original et accessible.

Fake News : Le grand jeu s’inspire des jeux télévisés pour vous proposer une expérience interactive et conviviale. Grâce à des quiz en direct, les participants sont invités à participer activement, à tester leurs connaissances et à confronter leurs perceptions. Entre chaque phase de jeu, des spécialistes apporteront des éclairages clairs et accessibles et répondront aux questions du public.

A l’issue de chaque manche, les meilleur·e·s participant·e·s seront récompensé·e·s par des cadeaux, ajoutant une dimension ludique et motivante.

Cette soirée s’adresse à toutes et tous, quels que soient l’âge, le parcours ou le niveau de connaissance. Elle vise à donner des repères pour mieux comprendre les mécanismes de la désinformation, les biais cognitifs et l’impact de l’intelligence artificielle sur l’information.

Une soirée co-organisée par le Laval Mayenne Technopole et le ZOOM-CCSTI de Laval.

Espace Mayenne 2 rue Joséphine Baker, 53000 Laval Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire

