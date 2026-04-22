Murviel-lès-Béziers

FAMILLE EN FÊTE

Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous dès 9h à la salle Multi-activités pour un florilège d’activités animations nature, jeux et aire de jeux interactive, parcours, ateliers créatifs, découvertes nature et sportives… Toute la journée, des ateliers en accès libre, mais aussi des espaces pour se restaurer, food truck, buvette, pique-nique possible… Entrée libre.

Rendez-vous dès 9h à Murviel-lès-Béziers, salle Multi-activités pour un florilège d’activités animations nature, jeux et aire de jeux interactive, parcours, ateliers créatifs, découvertes nature et sportives… Toute la journée, des ateliers en accès libre, mais aussi des espaces pour se restaurer, pique-nique possible… Des points pour s’informer, découvrir l’éventail des services et des structures à disposition des familles.

En libre accès

• “Secouristes en herbe” de 9h à 17h

• Animation “Nature” découvertes des abeilles et des petites bêtes de 9h à 12h et découverte de l’univers magique des lutins et des fées de 14h à 17h.

• Ateliers créatifs autour des 5 sens de 9h à 12h

• Découverte d’un temps LAEP de 9h à 12h

• Surprise artistique “Hors du Nid” Cie Contraste à 10h

• Courses de karts à pédales et tour d’escalade sur la journée

• Temps calme autour du livre de 14h à 17h

Sur inscription:

• Cirque séances à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h

• Laser Tag + de 7 ans de 14h à 17h, séances rotatives de 30 ‘

• Baby cuisine de 10h à 12h

• Autour du langage de 10h30 à 12h (2-3ans)

• Fresque participative, à 14h et 15h30

• Street Basket * baby basket (-6ans) de 9h à 10h * parcours dribblé et tournoi demi-terrain: pour les 6-10 ans à 10h et 11h et pour les + de 10 ans à 13h, 14h et 15h * concours du shoots à 16 h, ouvert à tous.

• Parcours HYROX, + de 8 ans, de 14h à 17h, départs échelonnés toutes les 15’

Restauration sur place

Food trucks: Pizza Di Gennaro, l’Eden et Aux délices de Marlène

Pique-nique tiré du sac possible, tables à disposition.

Pause méridienne animée par Art’ Monie, l’école de musique de Thézan-lès-Béziers.

Un évènement festif et gratuit pour toute la famille, proposé et animé par les équipes des services Petite Enfance et Jeunesse et leurs partenaires.

Famille(s) en Fête ! est un temps fort dédié à la petite enfance, à la jeunesse et aux familles. .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65

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English :

Join us from 9am at the Multi-Activities Hall for an array of activities: nature activities, games and an interactive play area, trails, creative workshops, nature and sports discoveries? All day long, free access to workshops, as well as areas for refreshments, food trucks, refreshment stands, picnics? Free admission.

L’événement FAMILLE EN FÊTE Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS