MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers
MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers samedi 6 juin 2026.
Murviel-lès-Béziers
MARCHÉ NOCTURNE
Place Louis Griffe Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous à partir de 18h30 pour un marché nocturne animé et convivial au cœur du village !
Exposants conserves, miel, bijoux, déco, mode et bien plus encore.
Restauration assurée par les commerçants Murviellois et buvette assurée par l’association des Marcheurs Murviellois.
Animation musicale avec KAJAM.
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Place Louis Griffe Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 84 97 animations@murviel-les-beziers.fr
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English : MARCHÉ NOCTURNE
Join us from 6:30 p.m. for a lively and friendly night market in the heart of the village!
Exhibitors: preserves, honey, jewelry, home decor, fashion and much more.
Catering provided by Murviell merchants and refreshments by the Murviell Walkers Association.
Musical entertainment with KAJAM.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS
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