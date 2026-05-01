Murviel-lès-Béziers

MARCHÉ NOCTURNE

Place Louis Griffe Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous à partir de 18h30 pour un marché nocturne animé et convivial au cœur du village !

Exposants conserves, miel, bijoux, déco, mode et bien plus encore.

Restauration assurée par les commerçants Murviellois et buvette assurée par l’association des Marcheurs Murviellois.

Animation musicale avec KAJAM.

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Place Louis Griffe Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 84 97 animations@murviel-les-beziers.fr

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English : MARCHÉ NOCTURNE

Join us from 6:30 p.m. for a lively and friendly night market in the heart of the village!

Exhibitors: preserves, honey, jewelry, home decor, fashion and much more.

Catering provided by Murviell merchants and refreshments by the Murviell Walkers Association.

Musical entertainment with KAJAM.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS