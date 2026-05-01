Familles en fête Jumilhac-le-Grand
Familles en fête Jumilhac-le-Grand samedi 23 mai 2026.
Jumilhac-le-Grand
Familles en fête
Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
– La Ronde des Crayons : déambulations musicales avec des marionnettes géantes.
– Espace Vide ta chambre : sur inscription auprès de Julie 0627520555 ou rpelisleauxenfants@gmail.com
– Atelier créatif avec les animateurs du service enfance jeunesse : fabrication d’un jeu de morpion et origami, dès 3 ans.
– Parcours motricité pour les enfants de 1 à 5 ans
– Maquillage
– Grands jeux en bois de la ludothèque
– Atelier fabrication de papier avec la Papeterie de Vaux
– Exposition sonore interactive avec Virus Prod : Instrumentarium composé d’instruments insolites crées à partir d’éléments de récupération. Exposition animée par un chef d’orchestre qui vous guidera dans vos premiers pas vers la lutherie sauvage.
– L’association JAVA tiendra une buvette toute l’après-midi : gâteau et boissons
17h30 : spectacle de clôture : La goutte d’eau de Gyraf .
Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Familles en fête
L’événement Familles en fête Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère
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