Family Festival à la Fondation Louis Vuitton

Des terrasses au Jardin, en passant par l’Auditorium ou les Galeries, guidés par vos enfants, profitez d’un programme éclectique. Venez passer une journée joyeuse et surprenante au fil de spectacles poétiques, de cours d’acroyoga en plein air, d’ateliers plastiques en tous genres, pour finir par un concert dans l’Auditorium ! Les tout-petits ne sont pas oubliés avec un programme dédié : ateliers, dispositifs artistiques et parcours bébés.

TARIFS

Enfant : 8 € pour une journée

Adulte : 20 € pour une journée

Billet Tribu (2 adultes + 4 enfants) : 50 €

Gratuit pour les -3 ans

Gratuit pour les membres de la Fondation

Le billet donne accès à l’ensemble des activités du Family Festival, à l’exposition Calder. Rêver en équilibre et au Jardin d’Acclimatation.

Découvrez la programmation en détail

La Fondation et le Jardin d’Acclimatation s’associent les 13 et 14 juin 2026 pendant un week-end festif et créatif pour devenir un terrain de jeux pour les enfants et leur famille ! Ateliers artistiques, spectacles, danse, parcours contés et pratiques sportives : tout est fait pour s’amuser, expérimenter, découvrir, s’initier ou déguster…

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Enfant : 8€ pour une journée

Adulte : 20€ pour une journée

Billet Tribu : 2 adultes + 4 enfants : 50€

Le billet est valable pour une journée et donne accès à l’ensemble des activités du Festival, à l’exposition de la Fondation Louis Vuitton et au Jardin d’Acclimatation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00



https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/family-festival-2026



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