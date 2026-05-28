Fan L’Art Scène Théâtre Pau
Fan L’Art Scène Théâtre Pau dimanche 28 juin 2026.
Pau
Fan
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales adultes
Du travail, du talent et du charisme les trois ingrédients essentiels pour devenir uns star.
Boris en a décidé autrement et d’émissions télé en interview, il compte bien le prouver à la terre entière.
Création et mise en scène Frédéric Fuertes et Séverine Stocker
Chorégraphies Séverine Rolin
Mise en place vocale Anthony Lille .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : Fan
L’événement Fan Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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