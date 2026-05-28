Fan L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Fan

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales adultes

Du travail, du talent et du charisme les trois ingrédients essentiels pour devenir uns star.

Boris en a décidé autrement et d’émissions télé en interview, il compte bien le prouver à la terre entière.

Création et mise en scène Frédéric Fuertes et Séverine Stocker

Chorégraphies Séverine Rolin

Mise en place vocale Anthony Lille .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Fan

L’événement Fan Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau