Stage l’aquarelle avec du vin et du café Atelier Slow ART Pau

Pau

Stage l’aquarelle avec du vin et du café

Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Un moment de detente où vous apprendrez une approche créative de la peinture à l’aquarelle en utilisant des éléments du quotidien, synonymes de détente. Lors de cet atelier, nous remplacerons les pigments traditionnels par du vin et du café, des médiums originaux et amusants.

La peinture au vin, qui remonte au XVIIIe siècle, est encore peu exploitée. Vous plongerez dans l’univers de ses pigments variés et découvrirez comment jouer avec les imprévus que la peinture à l’eau peut offrir. La peinture au café, quant à elle, est plus répandue en France, idéale pour réaliser des œuvres au style vintage. Les deux pigments naturels ouvrent les portes de l’imprèvu artistique.

Pour participer, apportez votre matériel

feuilles aquarelles 300g, pinceaux aquarelles et chiffons.

Les pigments de vin et de café seront fournis par l’Atelier Slow ART.

Le parking est interdi .

Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com

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English : Stage l’aquarelle avec du vin et du café

L’événement Stage l’aquarelle avec du vin et du café Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau