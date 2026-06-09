Stage l’aquarelle avec du vin et du café Atelier Slow ART Pau
Stage l’aquarelle avec du vin et du café Atelier Slow ART Pau jeudi 2 juillet 2026.
Pau
Stage l’aquarelle avec du vin et du café
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Un moment de detente où vous apprendrez une approche créative de la peinture à l’aquarelle en utilisant des éléments du quotidien, synonymes de détente. Lors de cet atelier, nous remplacerons les pigments traditionnels par du vin et du café, des médiums originaux et amusants.
La peinture au vin, qui remonte au XVIIIe siècle, est encore peu exploitée. Vous plongerez dans l’univers de ses pigments variés et découvrirez comment jouer avec les imprévus que la peinture à l’eau peut offrir. La peinture au café, quant à elle, est plus répandue en France, idéale pour réaliser des œuvres au style vintage. Les deux pigments naturels ouvrent les portes de l’imprèvu artistique.
Pour participer, apportez votre matériel
feuilles aquarelles 300g, pinceaux aquarelles et chiffons.
Les pigments de vin et de café seront fournis par l’Atelier Slow ART.
Le parking est interdi .
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com
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English : Stage l’aquarelle avec du vin et du café
L’événement Stage l’aquarelle avec du vin et du café Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
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