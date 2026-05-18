Musique sacrée du monde Temple Pau

Pau

Musique sacrée du monde

Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Le CHOEUR ANIMA abordera un répertoire axé sur la musique sacrée à travers le monde.

Du Negro Spiritual aux chants russes orthodoxes en passant par l’Afrique du Sud ou l’Allemagne et la France,ce programme éclectique sera accompagné au clavier par Jean-Christian HOURCASTAGNE.

Le Choeur ANIMA créé en 1996 est présent dans la vie culturelle de l’agglomération paloise et du département des Pyrénées Atlantiques.Depuis septembre 2025,il est dirigé par Léopold BOU-ALI ENGONE musicien et chanteur lyrique professionnel.Ce choeur mixte dont le répertoire est consacré à la musique sacrée et profane ,contemporaine,classique et romantique est composé de 40 choristes et s’est illustré les années précédentes par des pièces telles que le Requiem de Cherubini,le Requiem for the Living de Dan Forrest et Sunrise Mass d’Ola Gjeilo. .

Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 46 98 choeuranima4@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique sacrée du monde

L’événement Musique sacrée du monde Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau