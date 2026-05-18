Musique sacrée du monde Temple Pau
Musique sacrée du monde Temple Pau dimanche 28 juin 2026.
Pau
Musique sacrée du monde
Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Le CHOEUR ANIMA abordera un répertoire axé sur la musique sacrée à travers le monde.
Du Negro Spiritual aux chants russes orthodoxes en passant par l’Afrique du Sud ou l’Allemagne et la France,ce programme éclectique sera accompagné au clavier par Jean-Christian HOURCASTAGNE.
Le Choeur ANIMA créé en 1996 est présent dans la vie culturelle de l’agglomération paloise et du département des Pyrénées Atlantiques.Depuis septembre 2025,il est dirigé par Léopold BOU-ALI ENGONE musicien et chanteur lyrique professionnel.Ce choeur mixte dont le répertoire est consacré à la musique sacrée et profane ,contemporaine,classique et romantique est composé de 40 choristes et s’est illustré les années précédentes par des pièces telles que le Requiem de Cherubini,le Requiem for the Living de Dan Forrest et Sunrise Mass d’Ola Gjeilo. .
Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 46 98 choeuranima4@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique sacrée du monde
L’événement Musique sacrée du monde Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Pau fête l’Europe Projection du prix Lux du public place du foirail Pau 18 mai 2026
- Grand Hôtel Gassion Pau 19 mai 2026
- Pau fête l’Europe Café des langues Restaurant Le Bureau Pau 19 mai 2026
- Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau 20 mai 2026
- Espaces Pluriels Rapides place du Foirail Pau 20 mai 2026