Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans Le Bono
Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans Le Bono samedi 23 mai 2026.
Le Bono
Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans
5 Rue Alfred Caravaniez Le Bono Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Un lâcher de 9 fanfares, des concerts, une balade contée, des animations pour les enfants, des expos, un dancefloor au son des fanfares sous chapiteau, buvette, restauration .
5 Rue Alfred Caravaniez Le Bono 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans Le Bono a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56