Le Bono

Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans

5 Rue Alfred Caravaniez Le Bono Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un lâcher de 9 fanfares, des concerts, une balade contée, des animations pour les enfants, des expos, un dancefloor au son des fanfares sous chapiteau, buvette, restauration .

5 Rue Alfred Caravaniez Le Bono 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans Le Bono a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56