Verrières

Fanfare KAFI Bazar Thérapie

Verrières Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 19:45:00

Date(s) :

2026-07-11

BAZAR THÉRAPIE ces deux mots nous plongent ici, dans un tourbillon de rythmes

chaloupés et de mélodies ensoleillées, où la rue se transforme en un terrain de jeu

cosmopolite et bienfaisant. Dans une interaction plus vivante que jamais avec les spectateurs, ce spectacle se bâtit sur un répertoire de compositions originales, où la fusion des genres (afro-beat, éthio-jazz,chaâbi, latino, caribéen, tropical…) nous offre une véritable cure de vitamine D!

Co-diffusion La Boulit’/MJC 21 et Comité des fêtes de Verrières

Dans le cadre de la fête nationale organisée par le Comité des Fêtes de Verrières. Restauration et buvette sur place. Concert de The Amber Day en soirée puis feu d’artifice. .

Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Fanfare KAFI Bazar Thérapie

L’événement Fanfare KAFI Bazar Thérapie Verrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne