Fanions manifestes
dimanche 5 juillet 2026
Informations pratiques
Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste M’barka Amor invite les habitants à réfléchir à une question simple : que deviennent les rêves d’enfance à l’âge adulte ?
Tout au long de l’été, enfants, adultes et familles sont conviés à créer leur propre fanion, en y inscrivant rêves, désirs ou revendications. Assemblés les uns aux autres, ces fanions formeront une grande guirlande collective, présentée lors de différents événements dans les rues de la Goutte d’Or.
Une œuvre participative où les voix individuelles se rejoignent pour dessiner un imaginaire commun.
À propos de l’artiste
M’barka Amor développe une œuvre où le dessin, l’écriture, la performance, la vidéo et l’installation tissent une trame de récits intimes et collectifs. Elle explore les territoires, les langues et les identités de la diaspora arabe en France, créant des espaces de résistance, de guérison et de réparation face aux impacts du colonialisme. Son travail a été montré à la Galerie 31Project, l’ICI, la Fondation H à Paris.
Tout au long de l’été, enfants, adultes et familles sont conviés à créer leur propre fanion, en y inscrivant rêves, désirs ou revendications.
Le samedi 25 juillet 2026
de 14h30 à 18h00
Le jeudi 23 juillet 2026
de 16h00 à 19h30
Le jeudi 16 juillet 2026
de 16h00 à 19h30
Le mercredi 15 juillet 2026
de 15h00 à 19h00
Le samedi 11 juillet 2026
de 14h30 à 18h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 16h00 à 19h30
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T19:30:00+02:00;2026-07-11T14:30:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:30:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T19:30:00+02:00;2026-07-25T14:30:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00