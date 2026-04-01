Fantaisies écrites Médiathèque L’Ecume des Mers Landéda

Landéda

Fantaisies écrites

Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 19:15:00

Date(s) :

2026-04-09

Atelier d’écriture animé par les bénévoles de la médiathèque.

Pour partager un moment sans pression, ouvert à tous.tes, gratuit ! .

Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85

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English : Fantaisies écrites

L’événement Fantaisies écrites Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS