Fantaisies écrites Médiathèque L’Ecume des Mers Landéda
Fantaisies écrites Médiathèque L’Ecume des Mers Landéda jeudi 9 avril 2026.
Landéda
Fantaisies écrites
Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:15:00
Date(s) :
2026-04-09
Atelier d’écriture animé par les bénévoles de la médiathèque.
Pour partager un moment sans pression, ouvert à tous.tes, gratuit ! .
Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85
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English : Fantaisies écrites
L’événement Fantaisies écrites Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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