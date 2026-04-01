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Fantaisies écrites Médiathèque L’Ecume des Mers Landéda

Fantaisies écrites Médiathèque L’Ecume des Mers Landéda jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Médiathèque L'Ecume des Mers

Adresse : 3 Venelle Jacques Michel

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : 2026-04-09T18:00:00

Fin : 2026-04-09T19:15:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Landéda

Fantaisies écrites

Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:15:00

Date(s) :
2026-04-09

Atelier d’écriture animé par les bénévoles de la médiathèque.
Pour partager un moment sans pression, ouvert à tous.tes, gratuit !   .

Médiathèque L’Ecume des Mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85 

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English : Fantaisies écrites

L’événement Fantaisies écrites Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS

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