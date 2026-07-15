Fanto’mix La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais

Informations pratiques

Montrelais

Fanto’mix La Guinch’ette

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.

Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.

Ce 28 août, la dub prend le contrôle de la Guinch’ette, venez vibrer au rythme des basses avec Fanto’mix. .

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com

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English :

A guinguette à la bonne franquette ? have a drink and a bite to eat? enjoy an authentic setting? liven up your daily routine or get into the swing of things, depending on the program.

L’événement Fanto’mix La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-07-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis