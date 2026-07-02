Montrelais en couleurs Rue de l’Espérance Montrelais

Informations pratiques

Montrelais

Montrelais en couleurs

Rue de l’Espérance Place des services Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association des parents d’élèves de l’école Joachim du Bellay de Montrelais organise la course à pied MONTRELAIS EN COULEURS , le samedi 12 septembre 2026, avec le soutien de la commune de Montrelais.

C’est la course fun et colorée de la rentrée, rejoignez-nous pour courir et passer un bon moment, dans une ambiance festive et familiale.

> CHAQUE COUREUR EST INVITÉ A VENIR AVEC UN T-SHIRT BLANC. LUNETTES DE PROTECTION FOURNIES.

CET EVENEMENTIEL PROPOSE 3 PARCOURS DIFFERENTS

– 1 COURSE ADULTES : sur un parcours de 6,5 km balisé, jalonnant les bords de Loire et le centre-bourg de la commune. Départ donné à 18h00. (200 places)

– 2 PARCOURS ENFANTS : pour les 3 à 6 ans, une distance de 400 mètres sera à parcourir, pour les 7 à 12 ans, une distance de 1 km sera proposée. Départs à partir de 17h00. Autorisation parentale à partager lors de l’inscription. (100 places)

Aucun classement chronométré ne sera assuré durant la manifestation.

MODALITÉS PRATIQUES COURSES

Localisation du village et lieu de rendez-vous : le village sera localisé au niveau de la Place des Services, dans le nouveau tiers-lieu de la commune, situé rue de l’Espérance à proximité de l’école Joachim du Bellay et de la voie ferrée, à Montrelais (44 370). Un parking sera à disposition à proximité pour se stationner.

Retrait des dossards : les dossards seront à retirer sur place le jour de l’évènement, au sein du village, de 14h00 à 17h00.

Ravitaillement : ravitaillement proposé à l’arrivée pour les coureurs (adultes/enfants).

PRÉCISIONS VILLAGE EVENEMENT

Restauration/Boissons : restauration proposée par des foodtrucks et boissons à disposition des coureurs et du grand public au sein du village.

Animations en avant-course et durant la course au sein du village, encadrées par un animateur.

Bonne humeur et ambiance festive de rigueur pour fêter la rentrée en couleurs !! .

Rue de l’Espérance Place des services Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@montrelais.fr

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English :

The Parents’ Association of the Joachim du Bellay School in Montrelais is organizing the “MONTRELAIS EN COULEURS” fun run, on Saturday, September 12, 2026, with the support of the town of Montrelais.

L’événement Montrelais en couleurs Montrelais a été mis à jour le 2026-07-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis