Faouinades Foug en fête Foug

Foug

Faouinades Foug en fête

rue de Roubie Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Célébrons l’arrivée de l’été tous ensemble !

Chères Faouines, chers Faouins,

L’été approche et avec lui, l’envie de se retrouver et de faire la fête ! La Ville de Foug et la Commission Vie Associative, Sportive & Festivités vous invitent à la grande journée Foug en Fête .

Rendez-vous sur le magnifique site des Sources (rue de Roubie) pour un moment convivial au coeur de la nature.

Au programme de cette journée 100% gratuite et ouverte à tous

– de 16h30 à 19h Place aux Faouinades ! Un après-midi ludique avec 7 activités traditionnelles pour petits et grands. Venez tester votre agilité lors de la course en sac, la course à l’oeuf, le tir à la corde, le chamboule-tout ou encore lors d’une belle démonstration de Cornhole. Les fous rires sont garantis pour toute la famille !

Attention inscription nécessaire équipe de 2 à 5 membres max (adultes et enfants)

– dès 20h Fête de la Musique ! La soirée se poursuivra en musique avec un grand concert exceptionnel en plein air animé par le groupe DECIBELS LIVE, pour danser sous les étoiles jusqu’à 1h du matin. La remise des prix de nos petits champions des Faouinades aura lieu à 22h15.

– à 22h45 Le traditionnel Feu de la Saint-Jean ! Venez assister à l’embrasement du grand bûcher, un moment magique pour illuminer la nuit tous ensemble.

Pour que la fête soit parfaite, l’association ACCA tiendra une buvette et proposera un service de restauration sur plae tout au long de l’évéement. C’est une belle occasion de dîner à la belle étoile en toute simplicité !

Nous vous attendons nombreux !Tout public

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rue de Roubie Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est avecvousfougautrement@gmail.com

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English :

Let’s celebrate the arrival of summer together!

Dear Faouines, dear Faouins,

Summer is approaching, and with it the desire to get together and celebrate! The Town of Foug and the Commission Vie Associative, Sportive & Festivités invite you to the big Foug en Fête day.

Rendezvous at the magnificent Sources site (rue de Roubie) for a convivial moment in the heart of nature.

The program for this day is 100% free and open to all:

– from 4.30pm to 7pm: Place aux Faouinades! A fun-filled afternoon with 7 traditional activities for young and old. Come and test your agility in the sack race, egg-and-spoon race, tug-of-war, chamboule-tout and Cornhole demonstration. Laughter is guaranteed for the whole family!

Registration required teams of 2 to 5 members max (adults and children)

– from 8pm: Fête de la Musique! The evening continues with an exceptional open-air concert by DECIBELS LIVE, dancing under the stars until 1am. The prize-giving ceremony for our little Faouinades champions will take place at 10.15pm.

– 10:45pm: The traditional Bonfire of St. John! Come and watch the bonfire, a magical moment to light up the night together.

To make sure the festivities are perfect, the ACCA association will be running a refreshment stall and offering on-site catering throughout the event. It’s a great opportunity to dine under the stars in style!

We look forward to seeing you there!

L’événement Faouinades Foug en fête Foug a été mis à jour le 2026-06-01 par MT TERRES TOULOISES