FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST Halle de Skate Villiers-sur-Orge
FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST Halle de Skate Villiers-sur-Orge jeudi 7 mai 2026.
Villiers-sur-Orge
FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST
Halle de Skate Halle de Skate Coeur d’Essonne Voie André Perdreau Villiers-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 11:00:00
fin : 2026-05-10 19:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Far’ N High 2026, 18ème édition, Compétition internationale de skateboard
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Halle de Skate Halle de Skate Coeur d’Essonne Voie André Perdreau Villiers-sur-Orge 91700 Essonne Île-de-France +33 6 17 98 48 68 beubsin@gmail.com
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English :
Far’ N High 2026, 18th edition, International skateboard competition
L’événement FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST Villiers-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne