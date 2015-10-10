FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST Halle de Skate Villiers-sur-Orge

Villiers-sur-Orge

FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST

Halle de Skate Halle de Skate Coeur d’Essonne Voie André Perdreau Villiers-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 11:00:00

fin : 2026-05-10 19:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Far’ N High 2026, 18ème édition, Compétition internationale de skateboard

.

Halle de Skate Halle de Skate Coeur d’Essonne Voie André Perdreau Villiers-sur-Orge 91700 Essonne Île-de-France +33 6 17 98 48 68 beubsin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Far’ N High 2026, 18th edition, International skateboard competition

L’événement FAR’N HIGH SKATEBOARD CONTEST Villiers-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne