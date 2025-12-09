Fasching, l’ouverture du carnaval Artolsheim
mercredi 11 novembre 2026 · Artolsheim
Informations pratiques
Artolsheim
Fasching, l’ouverture du carnaval
rue du Moulin Artolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 11:11:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
ambiance carnavalesque
Présence DJ + différentes Gugga, Schalmei et BF ! Concours de déguisements et surprises… Restauration sur place et formules sur réservations avant le 25 octobre. .
rue du Moulin Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 05 97 74 groscha.arto@gmail.com
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English :
carnival atmosphere
L’événement Fasching, l’ouverture du carnaval Artolsheim a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du Grand Ried
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