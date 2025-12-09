Informations pratiques

Artolsheim

Fasching, l’ouverture du carnaval

rue du Moulin Artolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 11:11:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

ambiance carnavalesque

Présence DJ + différentes Gugga, Schalmei et BF ! Concours de déguisements et surprises… Restauration sur place et formules sur réservations avant le 25 octobre. .

rue du Moulin Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 05 97 74 groscha.arto@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

carnival atmosphere

L’événement Fasching, l’ouverture du carnaval Artolsheim a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du Grand Ried