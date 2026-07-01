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AGENDA · Piffonds

Fashion Cirk Lieu-dit Petit Launay Piffonds

dimanche 12 juillet 2026 · Lieu-dit Petit Launay · Piffonds

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Lieu-dit Petit Launay
Adresse
Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc
Ville
89330 Piffonds
Département
Yonne
Tarif
14.5 14.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Piffonds

Fashion Cirk

Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds Yonne

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Parce que la mode est un art, prenez place au premier rang.

Le défilé va commencer… et il s’annonce étonnant.

Ici, chaque numéro est une pièce unique et chaque prouesse un style.

Des costumes extravagants aux jeux de lumières créatifs, préparez-vous à un tourbillon où le glamour rencontre le vertige.
Acrobates, jongleurs et trapézistes vont dessiner de belles silhouettes telles des gravures de mode en plein vol !

Sortez vos appareils et jouez les paparazzi , au cirque, tout est permis !   .

Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fashion Cirk

L’événement Fashion Cirk Piffonds a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Sens et Sénonais