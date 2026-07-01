Fashion Cirk Lieu-dit Petit Launay Piffonds
dimanche 12 juillet 2026 · Lieu-dit Petit Launay · Piffonds
Informations pratiques
Piffonds
Fashion Cirk
Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds Yonne
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Parce que la mode est un art, prenez place au premier rang.
Le défilé va commencer… et il s’annonce étonnant.
Ici, chaque numéro est une pièce unique et chaque prouesse un style.
Des costumes extravagants aux jeux de lumières créatifs, préparez-vous à un tourbillon où le glamour rencontre le vertige.
Acrobates, jongleurs et trapézistes vont dessiner de belles silhouettes telles des gravures de mode en plein vol !
Sortez vos appareils et jouez les paparazzi , au cirque, tout est permis ! .
Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fashion Cirk
L’événement Fashion Cirk Piffonds a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Sens et Sénonais