Fashion Cirk Lieu-dit Petit Launay Piffonds

Informations pratiques

Piffonds

Fashion Cirk

Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds Yonne

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Parce que la mode est un art, prenez place au premier rang.

Le défilé va commencer… et il s’annonce étonnant.

Ici, chaque numéro est une pièce unique et chaque prouesse un style.

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Des costumes extravagants aux jeux de lumières créatifs, préparez-vous à un tourbillon où le glamour rencontre le vertige.

Acrobates, jongleurs et trapézistes vont dessiner de belles silhouettes telles des gravures de mode en plein vol !

Sortez vos appareils et jouez les paparazzi , au cirque, tout est permis ! .

Lieu-dit Petit Launay Cirque Star Parc de loisirs Chapiparc Piffonds 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fashion Cirk

L’événement Fashion Cirk Piffonds a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Sens et Sénonais