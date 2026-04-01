AGENDA · Coutances
Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances
mercredi 28 octobre 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Fast and curious visite flash de l’expo !
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 15:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Visite flash de l’exposition temporaire Hulin graphique . .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
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English : Fast and curious visite flash de l’expo !
L’événement Fast and curious visite flash de l’expo ! Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme
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