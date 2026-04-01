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Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances

mercredi 28 octobre 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances

Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Quesnel-Morinière
Adresse
2 rue Quesnel-Morinière
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Fast and curious visite flash de l’expo !

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 15:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Visite flash de l’exposition temporaire Hulin graphique .   .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 

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English : Fast and curious visite flash de l’expo !

L’événement Fast and curious visite flash de l’expo ! Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme

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